Jubilant Foodworks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jubilant Foodworks gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,08 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at