Jubilant Foodworks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jubilant Foodworks präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jubilant Foodworks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,37 Milliarden INR im Vergleich zu 21,51 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,26 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 18,50 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at