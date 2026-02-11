|
11.02.2026 06:31:28
Jubilant Foodworks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jubilant Foodworks präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jubilant Foodworks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,37 Milliarden INR im Vergleich zu 21,51 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,26 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 18,50 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.