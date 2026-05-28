Jubilant Ingrevia: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jubilant Ingrevia präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,69 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,79 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,59 INR, nach 15,89 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,88 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 41,59 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at