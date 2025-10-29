Jubilant Ingrevia präsentierte Quartalsergebnisse

Jubilant Ingrevia lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 INR gegenüber 3,73 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 11,21 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4,94 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 11,00 Milliarden INR ausgegangen.

