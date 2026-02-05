Jubilant Ingrevia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jubilant Ingrevia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jubilant Ingrevia 4,39 INR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,55 Prozent auf 10,51 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,53 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at