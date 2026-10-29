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29.10.2026 06:31:29
Jubilant Ingrevia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jubilant Ingrevia hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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