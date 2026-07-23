Jubilant Ingrevia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jubilant Ingrevia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,75 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,00 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at