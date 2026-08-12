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12.08.2026 06:31:29
Jubilant Life Sciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jubilant Life Sciences äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 3,57 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jubilant Life Sciences 6,49 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,29 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jubilant Life Sciences einen Umsatz von 19,01 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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