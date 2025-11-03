|
Jubilant Life Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jubilant Life Sciences hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Jubilant Life Sciences 19,66 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
