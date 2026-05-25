Jubilant Life Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Life Sciences hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,71 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,90 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,29 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 25,15 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,99 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 82,80 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at