Jubilant Life Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jubilant Life Sciences gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,59 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at