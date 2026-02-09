Jubilant Life Sciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jubilant Life Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,52 INR, nach 6,37 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at