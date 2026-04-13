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13.04.2026 07:00:24

Jubiläumsaustragung des Glarner Nachhaltigkeitspreises

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Jubiläumsaustragung des Glarner Nachhaltigkeitspreises

13.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Glarus, 13. April 2026 – Der Glarner Nachhaltigkeitspreis feiert Jubiläum: Bereits zum fünften Mal zeichnet die Glarner Kantonalbank Projekte und Konzepte aus, die einen nachhaltigen Beitrag für den Kanton Glarus leisten. Seit dem vergangenen Jahr wird der Glarner Nachhaltigkeitspreis zudem von weiteren Institutionen mitgetragen. Anträge können ab sofort und bis am 30. Juni 2026 unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis eingereicht werden.

Der Glarner Nachhaltigkeitspreis wird von der Glarner Kantonalbank ausgerichtet und ist mit einem Hauptpreis von 10'000 Franken dotiert. Der Preis richtet sich an Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen, Start-ups oder Institutionen aus dem Kanton Glarus sowie an Projekte und Gesamtkonzepte mit starkem Bezug zur Region. Zusätzlich werden im Jubiläumsjahr mehrere Sonderpreise für ausserordentliche Errungenschaften in Teilaspekten der Nachhaltigkeit vergeben. «Fünf Jahre Nachhaltigkeitspreis bedeuten fünf Jahre voller Ideen, Engagement und beeindruckender Projekte. Dieses Jubiläum zeigt uns, wie viel Innovationskraft im Kanton Glarus steckt», sagt Sven Wiederkehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank.

Auswahl auf Basis von Fachexpertise
Die Anträge werden durch die unabhängige Jury des Glarner Nachhaltigkeitspreises geprüft und bewertet. Jedes Mitglied des fünfköpfigen Gremiums verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz und ausgeprägtes Fachwissen. Die Jurorinnen und Juroren werden auf der Website des Glarner Nachhaltigkeitspreises portraitiert.

Über den Glarner Nachhaltigkeitspreis
Mit dem Nachhaltigkeitspreis fördert die Glarner Kantonalbank seit 2022 Projekte und Gesamtkonzepte, die einen innovativen, nachhaltigen und zukunftsgerichteten Beitrag für den Kanton Glarus leisten. Ziel ist es, wirkungsvolle Ideen sichtbar zu machen und diesen eine Plattform zu bieten. 

Alle Informationen rund um den Glarner Nachhaltigkeitspreis und zum Anmeldeverfahren sind unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis zu finden. 


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306810

 
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2306810  13.04.2026 CET/CEST

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