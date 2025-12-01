Jubilee Gold Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jubilee Gold Exploration stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at