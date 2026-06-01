Jubilee Gold Exploration: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jubilee Gold Exploration hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Jubilee Gold Exploration hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at