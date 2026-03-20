JUBMES banka ad präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JUBMES banka ad hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 177,21 RSD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 187,06 RSD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat JUBMES banka ad im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden RSD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JUBMES banka ad 2,73 Milliarden RSD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1350,88 RSD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2307,00 RSD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,43 Prozent auf 10,80 Milliarden RSD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,41 Milliarden RSD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at