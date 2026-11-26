ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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26.11.2026 01:53:51
Judge Blocks F.C.C. From Targeting Disney’s Local ABC Licenses
A preliminary injunction halts an early regulatory review of the network’s operations in eight cities, including New York, Los Angeles and Chicago.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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21.10.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.