Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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09.07.2026 07:11:22
Judge orders $5.8M be paid to E. Jean Carroll in Trump sex abuse case
The money has been held in escrow since 2023 when a jury found Trump had sexually abused and defamed the former Elle magazine columnist. The judge said Trump had been stalling the case and that it was time to pay up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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