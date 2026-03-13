Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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13.03.2026 23:02:38
Judge Quashes Justice Dept.’s Subpoenas of Fed, Crippling Its Pursuit of Trump’s Rivals
Judge James E. Boasberg derided the U.S. attorney’s office in Washington for pursuing a case against Jerome H. Powell that appeared to be motivated by President Trump’s desire for vengeance.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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