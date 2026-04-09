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10.04.2026 01:13:09
Judge Rejects Hegseth’s Second Attempt to Restrict Reporters at Pentagon
A federal judge gutted a set of rules that were adopted after the court declared an earlier press policy unconstitutional, in a case brought by The New York Times.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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