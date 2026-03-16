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16.03.2026 21:21:19
Judge Strikes Down RFK Jr.’s Vaccine Policies in Blow to Trump’s Health Agenda
Ruling on a lawsuit brought by several prominent medical organizations, a district court said the federal government did not base its decisions on science in limiting Covid shots and changing the childhood immunization schedule.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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