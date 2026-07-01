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01.07.2026 03:59:33
Judges Strike Down Trump Rule on Loan Forgiveness for Public Servants
Two federal courts have blocked a new Trump administration rule that could have narrowed eligibility for a student loan forgiveness program for public servants.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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