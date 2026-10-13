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13.10.2026 17:02:02
Judy Markey, Frank and Funny Voice on Chicago Radio, Dies at 82
She and Kathy O’Malley — known as “the Girlfriends” — were the rare female hosts in a major market. Their freewheeling segments included “Sex Thursday.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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