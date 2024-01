Jüngste Übernahme von Infineon, GaN Systems, erhält "Graduate Of The Year"-Award der Cleantech Group

München, Deutschland, und San Francisco, USA – 25. Januar 2024 – Das im Oktober 2023 von Infineon übernommene Unternehmen GaN Systems ist von The Global Cleantech 100 mit dem „Graduate Of The Year“-Award ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand auf dem Cleantech Forum North America in San Francisco statt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel