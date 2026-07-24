WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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24.07.2026 11:07:21
Jürgen Klopp named new Germany coach after World Cup disappointment
Germany has turned to Jürgen Klopp to lead a new era for the four-time world champions after their disappointing World Cup exit, with hopes of building toward future international tournaments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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