Juewei Food zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Juewei Food lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Juewei Food 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,44 Milliarden CNY, gegenüber 1,67 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at