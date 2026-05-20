dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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20.05.2026 02:00:00

Jugendstil: die deutsche Interpretation des Art Nouveau

Jugendstil war nicht bloß ein Zweig des Art Nouveau, sondern eine tief in der deutschen Kultur verwurzelte Neuinterpretation. Der Begriff stammt von der 1896 gegründeten Münchner Zeitschrift „Jugend“ , die sich rasch zu einem kulturellen Zentrum für junge Kreative entwickelte. Sie förderte innovative Ideen in Architektur, Kunst und Grafikdesign und stellte sich damit dem akademischen Historismus der Epoche entgegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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