Juggernaut Exploration präsentierte Quartalsergebnisse

Juggernaut Exploration hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at