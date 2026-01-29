|
29.01.2026 06:31:29
Juggernaut Exploration stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Juggernaut Exploration hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,150 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!