Juggernaut Exploration stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Juggernaut Exploration hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Juggernaut Exploration -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at