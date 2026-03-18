18.03.2026 06:31:28

Juhayna Food Industries legte Quartalsergebnis vor

Juhayna Food Industries stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,33 EGP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Juhayna Food Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 EGP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Juhayna Food Industries im vergangenen Quartal 7,85 Milliarden EGP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juhayna Food Industries 5,97 Milliarden EGP umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,38 EGP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EGP je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,98 Milliarden EGP, während im Vorjahr 24,30 Milliarden EGP ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,61 EGP je Aktie sowie einen Umsatz von 29,33 Milliarden EGP belaufen.

Redaktion finanzen.at

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