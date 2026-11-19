Jujubee hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jujubee in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at