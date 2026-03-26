Jujubee: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jujubee hat am 23.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,57 PLN gegenüber -0,010 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 70,0 Prozent auf 0,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen PLN gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,560 PLN gegenüber 0,040 PLN im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0,84 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at