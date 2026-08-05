Juki: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Juki hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at