Juki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Juki stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,71 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -2,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,12 Milliarden JPY – ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Juki 19,83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at