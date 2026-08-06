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06.08.2026 06:31:29
Juki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Juki stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Juki 0,020 USD je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 145,4 Millionen USD, gegenüber 148,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,87 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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