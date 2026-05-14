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14.05.2026 06:31:29
Juki hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Juki präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 20,68 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Juki 22,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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