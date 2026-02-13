Juki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Juki ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Juki die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,43 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 24,56 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 46,96 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -109,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,75 Prozent auf 88,76 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at