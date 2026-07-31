ATX

6 457,92
3,13
0,05 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Monats-Ranking 31.07.2026 18:04:30

Juli 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Juli 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Das sind die Tops und Flops im ATX im Juli 2026.

So performten die ATX-Werte im Juli 2026:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Bildquelle: Per Bengtsson / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 6 457,92 0,05%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    18:04 Juli 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
    26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
    Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street sind wechselnde Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen