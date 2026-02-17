|
Julien Agro Infratech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Julien Agro Infratech hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,46 INR. Im letzten Jahr hatte Julien Agro Infratech einen Gewinn von 0,340 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 622,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 386,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
