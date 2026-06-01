Julien Agro Infratech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Julien Agro Infratech hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Julien Agro Infratech -0,470 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Julien Agro Infratech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 119,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 513,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,060 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Julien Agro Infratech in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 88,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,28 Milliarden INR im Vergleich zu 1,21 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at