Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
02.02.2026 07:53:41
Julius Bär erhält ein prominentes neues Verwaltungsratsmitglied
Im obersten Leitungsgremium der Julius Bär Gruppe kommt es gewichtigen Veränderungen. Der Vizepräsident wird durch ein bisheriges Mitglied ersetzt, und neu soll Urban Angehrn im Verwaltungsrat Einsitz nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
