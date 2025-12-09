Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
09.12.2025 12:45:33
Julius Bär erhält grünes Licht in Abu Dhabi
Vor mehr als zwanzig Jahren erhielt die Schweizer Privatbank Julius Bär die allererste im Dubai International Financial Centre (DIFC) jemals erteilte Banklizenz — Lizenznummer «00001». Am Dienstag kündigte CEO Stefan Bollinger während der laufenden Abu Dhabi Finance Week (ADFW) an, dass die Aufsichtsbehörde der benachbarten Finanzfreizone Abu Dhabi Global Market (ADGM) der Schweizer Privatbank ebenfalls die volle Banklizenz erteilt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)mehr Nachrichten
Analysen zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|62,64
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.