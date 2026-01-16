Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|
16.01.2026 10:40:02
Julius Bär ernennt neuen Leiter der Niederlassung Verbier
Die auf Vermögensverwaltung fokussierte Bank Julius Bär regelt die Nachfolge am Standort Verbier. Der abtretende Niederlassungsleiter hatte die Walliser Zweigstelle zwölf Jahre lang geführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Analysen zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Aktien in diesem Artikel
|Julius Baer Gruppe AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th a Sh
|14,30
|1,42%
|Julius Bär
|73,02
|0,86%
