Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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22.05.2026 07:30:04
Julius Bär erreicht bei den verwalteten Vermögen einen Rekordwert
Die Marktperformance und ein ordentlicher Netto-Neugeldzufluss hat das Geschäft von Julius Bär in den ersten vier Monaten des Jahres gestützt. Ein Höchststand bei den verwalteten Vermögen und eine hohe Kundenaktivität haben zu einem Rekord beim Betriebsertrag geführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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