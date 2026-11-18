Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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18.11.2026 06:00:07
Julius Baer faces renewed legal battle after ex-banker’s fraud conviction
Dismissal of former managing director’s appeal paves way for conclusion of a civil case against Swiss private bankWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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