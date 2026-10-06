UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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06.10.2026 07:33:25
Julius Bär holt frühere UBS-Spitzenbankerin in den VR
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Julius Bär will den Verwaltungsrat mit zwei erfahrenen Bankerinnen verstärken. Mit Caroline Kuhnert soll eine langjährige UBS-Managerin mit ausgeprägter Private-Banking-Erfahrung ins Gremium einziehen. Zudem wird die frühere HSBC- und RBS-Personalchefin Elaine Arden nominiert.
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