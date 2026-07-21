Julius Bär Aktie

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WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009

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21.07.2026 07:06:21

Julius Bär mit Rekordgewinn - doch eine wichtige Baustelle bleibt

Der Zürcher Vermögensverwalter erzielt im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn, steigert die verwalteten Vermögen auf ein Allzeithoch und verbessert seine Profitabilität. Doch ausgerechnet beim strategisch wichtigen Neugeldwachstum bleibt die Bank jedoch hinter ihren eigenen Ambitionen zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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