Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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16.03.2026 08:39:38
Julius Bär nominiert Grossbanken-Compliance-Spezialisten für den Verwaltungsrat
Colin Bell, der sowohl bei HSBC als auch bei UBS als Chief Compliance Officer tätig war, soll Mitglied des Verwaltungsrats von Julius Bär werden. Da er eine Frau ersetzt, wird das Gremium damit männlicher – die Bank gelobt baldige Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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