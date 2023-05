Julius-Bär-Präsident Romeo Lacher: «Das stört mich persönlich»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Grösse im Banking sei nicht per se schlecht, sagt Romeo Lacher im Interview mit finews.ch. Geht es nach dem Präsidenten von Julius Bär, wird die Privatbank in sieben Jahren 1'000 Milliarden Franken an Vermögen verwalten. Das sei nötig, um professionelle Dienste anzubieten. Lacher erklärt, woher das Volumen kommen soll, und warum bei der Credit Suisse eine zweite grosse Welle von Abflüssen droht.